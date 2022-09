Queen Elizabeth verpasst erneut wichtigen Termin

Die Sorge um die Queen will nicht abreißen. Am Freitag ließ die britische Monarchin ausrichten, dass sie erneut einen wichtigen Termin absagen muss. In diesem Jahr will die 96-Jährige die Highland-Games im schottischen Braemar nahe ihrer Sommerresidenz Balmoral nicht besuchen - zum allerersten Mal in ihrer 70-jährigen Regentschaft.