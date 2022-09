Warum Greifvogelschauen hochproblematisch sind

Falkenhauben und Fußfesseln, um Tiere gefügig zu machen

Besonders perfide sind die sogenannten Falkenhauben. Sie werden den Tieren aufgesetzt, um sie ruhig zu stellen. Dr. Frey: „Sie sitzen nicht deshalb still, weil sie so entspannt sind, sondern weil sie blind und taub gemacht wurden und damit keine andere Möglichkeit mehr haben zu reagieren. Der Verlust des so stark ausgeprägten Sehsinnes und die starke Beeinträchtigung des Gehörs bedeuten für die Tiere extremen Stress und Angst.“