Orban mit neuem Look aus Kroatien-Urlaub zurück

Orban musste in Bucht auf Vis „gerettet“ werden

Auch über einen fast schon dramatischen Vorfall während Orbans Urlaub in einer Bucht auf der Insel Vis wurde auf einer kroatischen Nachrichtenseite berichtet. „Sein Beiboot ist kaputtgegangen, also habe ich ihn, seine Frau und seinen Leibwächter ans Ufer gebracht. Sie waren guter Laune. Ich habe ihnen Herrn Jankov alias Beba empfohlen, in dessen Restaurant sie Meeresfrüchte genossen haben“, erzählte der „Retter“ des Premiers „Slobodna Dalmacija“.