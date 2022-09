Bildstein/Hussl bei WM vor Halifax vorerst Fünfte

Auch Laura Farase und Matthäus Zöchling konnten am zweiten WM-Tag der Nacra17 nicht an die Leistungen vom Vortag anschließen. Das Team kam in drei Races nicht über einen 16. Platz hinaus. Im 34-Boote-starken Teinehmerfeld liegen Farese/Zöchling auf Gesamtrang 16. Auch Lukas Haberl und Tanja Frank konnten sich am Donnerstag nicht verbessern. Mit den Plätzen 18, 20 und 24 fielen die beiden auf Gesamtrang 23 zurück.