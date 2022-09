Startrainer Klopp beim Kärnten-Derby wohl WAC-Fan!

Mit Arweiler in Dortmund

Und der Deutsche trainierte einst nicht nur unter Klopp (2013 bis 2015) und Thomas Tuchel (2015 - 2017) in Dortmund – sondern auch unter Wolfgang Schellenberg. Klagenfurts Nachwuchs-Chef und Amateure-Trainer hatte Bonmann bei 1860 München II in fünf Spielen unter seinen Fittichen. „Und mit Austria-Stürmer Jonas Arweiler habe ich in Dortmunds U23 gespielt – er ist toll gereift! Wir schreiben uns öfter.“