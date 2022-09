So viele Russen machen in Österreich noch Urlaub

Wichtiger Kundenbereich in Luxusbranche

Trotzdem hatten Branchenvertreter zuletzt Sorge um die fehlende Kaufkraft russischer Touristen geäußert. Russische Gäste waren demnach vor allem im Luxusbereich ein wichtiger Kundenbereich. Man passe sich an, die russische Kaufkraft sei aber so schnell nicht kompensierbar: „Es wäre blauäugig zu sagen, das spüren wir nicht“, sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Mitte August gegenüber dem ORF.