Spätsommer bringt bis zu 29 Grad in Österreich

Am Samstagvormittag überwiegen noch einmal die warmen Temperaten und Sonnenschein. Am Nachmittag treten im Westen vereinzelt Quellwolken und auch Gewitter auf. Bis zum Abend breiten sich die gewittrigen Schauer langsam in Richtung Salzburg und Osttirol aus. Am Tag werden Temperaturen bis zu 26 Grad erwartet.