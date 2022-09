„Gratis“-Spiele: So macht Ihr Kind Sie nicht arm

Selbst Spiele, die für 70 Euro den Besitzer wechseln, enthalten heute oft kaufbare Zusatzinhalte. Bei Gratis-Spielen für Konsole oder Handy stehen solche Mechanismen an der Tagesordnung - und haben dem „Fortnite“-Entwickler Epic Games oder dem „Clash of Clans“-Macher Supercell Milliarden eingebracht. Das Problem: Oft wissen Eltern nicht, dass die an sich kostenlosen Spiele sehr wohl Löcher ins Geldbörsel reißen können.