SOKO Linz dehnt ihr Revier auf Oberösterreich aus

Noch andere Schauplätze

Die 13 neuen Folgen der SOKO Linz, die mit einer Wirtschaftsförderung in Höhe von 500.000 Euro vom Land Oberösterreich unterstützt wird, werden ebenfalls erst ab Anfang 2023 ins TV-Programm kommen. Das Ermittlerteam geht dabei nicht nur in Linz und Steyr, sondern auch in St. Valentin, in Grenzregionen zu Tschechien, im Eferdinger Becken und am Attersee auf Verbrecherjagd.