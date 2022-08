Bayern-Stars stoppen zwei Pfosten-Chaoten

Es war in der 17. Minute: Die Bayern drücken aufs Tempo, wollen gerade eine Ecke ausführen, doch dann stürmten plötzlich zwei Fans von der Tribüne über die Absperrungen in Richtung Tor. Beide wollen sich mit Kabelbindern an den beiden Stangen festketten. Aber darauf und auf eine längere Spielunterbrechung hatten die Bayern-Stars gar keine Lust.