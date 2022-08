Lobau-Protestcamp: Der erste und letzte Geburtstag

Lag es an der schwülen Spätsommerhitze, an einer möglichen Dehydrierung vom Demonstrieren oder gar am Einfluss von sonstigen Substanzen? Vor genau einem Jahr machten sich einige Teilnehmer nach einer „Fridays for Future“-Demo auf den Weg in die Donaustadt, um dort in einem Park ihre Zelte aufschlagen - und in Folge mit abstrusen Aktionen jegliche Sympathien für die an sich gute Sache verspielten.