Vilimsky solidarisiert sich mit Häuptling Winnetou

In der aktuellen Winnetou-Debatte hat sich jetzt auch FPÖ-Politiker Harald Vilimsky zu Wort gemeldet. Er postete ein Bild des Indianerhäuptlings auf Twitter. „Je suis Winnetou“ („Ich bin Winnetou“, Anm.) ist darunter in Großbuchstaben zu lesen - eine Anlehnung an „Je suis Charlie“ 2015.