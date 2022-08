Ein Versehen? Katar-Sender „vergisst“ auf Israelis

Nur ein Versehen oder mehr? Der katarische Sportsender BeIN Sports hat in Tweets über die Gruppen-Auslosung in der Fußball-Champions-League das israelische Team Maccabi Haifa unerwähnt gelassen! In den sozialen Medien gab es dazu zahlreiche kritische Reaktionen. In den Tweets führte der Sender am Donnerstagabend nur drei Mannschaften in der Gruppe H auf - Haifa als viertes Team neben Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Benfica Lissabon tauchte hingegen nicht auf ...