Land Kärnten und „Krone“ verleihen Tierschutzpreis

Was sind die größten Stolpersteine beim Hunde-Kauf?

Es kursieren so viele Informationen über dieses Thema herum, da wissen viele nicht mehr, was sie glauben sollen. Menschen, die sich überlegen einen Hund zu sich zu holen, sollten sich am besten an einen Experten wenden. Es gibt unzählige Organisationen oder ausgebildete Hundetrainer, die gerne helfen und Interessierte ordentlich informieren.