Die Lieferzeiten der beliebtesten Automodelle

Fehlende Teile in der Produktion, unterbrochene Lieferketten und die nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine hochgetriebene Inflation belasten den Markt. Verschärfen könnte die angespannte Lage zudem der Konflikt zwischen China und Taiwan, immerhin spielt der Inselstaat eine entscheidende Rolle in der globalen Chipindustrie.