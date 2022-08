Finanzielle Unterstützung bei Nachhilfe-Stunden

Unterstützung auch bei Skiwoche

Auch die Kosten, die durch Schulveranstaltungen wie etwa Ski- oder Sportwochen entstehen, bedeuten für viele Familien eine zunehmende Herausforderung. Um den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme trotzdem ermöglichen zu können, unterstützt das Land die Familien mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 180 Euro. Dieser bemisst sich am Familiennettoeinkommen im Monat vor der Antragsstellung. Auch hier werden die Familienbeihilfe und der Familienbonus plus nicht zur Errechnung des Nettoeinkommens berücksichtigt.