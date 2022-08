Mit bester Saisonleistung „geklaute“ Punkte geholt

Ende Juli war die Regionalliga-Partie zwischen Anif und Bischofshofen nach 77 Minuten wegen eines Gewitters beim Stand von 2:0 für Bischofshofen abgebrochen worden. Gestern holten sich die Pongauer die „geklauten“ Punkte mit einem 3:1-Sieg im Nachtrag zurück, fügten Anif die erste Saisonniederlage zu. „Souverän! Wahrscheinlich die beste Leistung in dieser Saison“, war Bischofshofen-Coach Andi Fötschl höchst zufrieden.



Dass seine Truppe auf Rang drei und nach Verlustpunkten sogar vorne liegt, lässt ihn (noch) kalt. „Diese Punkte muss man erst machen.“ Wartet doch beim nächsten Nachtrag am 5. August mit dem FC Pinzgau Saalfelden ein Titelanwärter. Der aber vor Drocic gewarnt ist: Die Strafraumkobra brachte Bischofshofen in Anif in Front - mit seinem bereits achten Saisontor...