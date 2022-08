Pikant! Chiellini plaudert über sein Sex-Leben

Er ist Fußball-Europameister mit Italien, 9-facher Serie-A-Champion sowie 5-facher Coppa-Italia-Sieger mit Juventus Turin, BWL-Absolvent und ein Zwillingsbruder - Kult-Kicker Giorgio Chiellini mag vieles sein, es gibt allerdings etwas, was ihm nach eigenem Bekunden fehlt: Schönheit! Und doch habe ihm das nie in seinem Sex-Leben geschadet, gestand er nun in einem pikanten Interview …