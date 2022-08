„Hotel Mama“: Fast jeder Fünfte wohnt noch daheim

Mieten in Österreich ist international noch günstig

Kaum zu glauben, aber wahr: Mietwohnungen sind in Wien bzw. Österreich im internationalen Vergleich weiterhin günstig. In der Bundeshauptstadt mit durchschnittlich 8,66 Euro pro Quadratmeter sogar günstiger als in Graz (10,40 Euro) oder Linz (10,22). Damit liegt man - alle Angaben sind als Kaltmiete netto ohne Betriebskosten zu verstehen - laut Deloitte in Europa weiter im unteren Drittel …