Vienna Capitals verpflichten ehemaligen NHL-Crack

„Die Möglichkeit für eine Organisation wie die spusu Vienna Capitals zu spielen, ist für mich sehr reizvoll, genauso wie die Aussicht, in einer so schönen Stadt wie Wien zu leben. Ich bin ein sehr mobiler Verteidiger, der schnell an beiden Enden des Eises sein kann, so kann ich in allen Phasen des Spiels aushelfen. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir viele Spiele gewinnen und in den Play-offs so weit wie möglich kommen können. Meine Erwartungen sind sehr hoch.“, sagt Chad Krys.