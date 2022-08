„Würde bedeuten, vor Putin in die Knie zu gehen“

FPÖ steht geschlossen gegen die Sanktionen

Aber nicht jeder in Salzburg ist ein Freund der Sanktionen. Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller hatte unlängst erklärt, dass ein Gas-Stopp schwere Wirtschaftsschäden und zigtausende Arbeitslose zur Folge hätte. „Da wäre Corona nix dagegen!“ Auch Marlene Svazek von der FPÖ steht den Sanktionen kritisch gegenüber und fordert eine Volksbefragung. „Wir wollen einen raschen Ausstieg aus den Sanktionen“, so Svazek. Einen anderen Kurs würde die KPÖ Plus einschlagen. Laut Kay-Michael Dankl müssten sich die Sanktionen vermehrt gegen die reichen Unterstützer Putins richten.