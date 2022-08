„Die Leute sind das Opfer der Schlafwagenpolitik“

Am 17. September ist FPÖ-Parteitag. Kickl auf dem Prüfstand. „Die Partei ist sehr stabil, wir hatten letzten Mittwoch ein Parteipräsidium. Ich wurde für die nächsten drei Jahre bestätigt. Alles andere, was in den Medien stattfindet, interessiert mich nicht.“ Auf eine Hürde am Parteitag will er sich nicht festlegen lassen. „Es wird jedenfalls deutlich mehr als die 75% wie bei Pamela Rendi-Wagner sein. Und sie wird heute von den Medien gefeiert.“