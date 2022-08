Die Steiermark wird nur langsam grüner

Geht auch bei Großprojekten viel voran?

Harnik sieht das differenziert. Riesige Fotovoltaik-Anlagen werden teils rasch realisiert, etwa in Bärnbach und Neudau. Beide gehen im Oktober in Betrieb. „Voraussetzung ist, dass alle an einem Strang ziehen.“ Bei der Windkraft ist das Tempo deutlich gebremster. So dauert das Genehmigungsverfahren für den Windpark Stubalpe schon sieben Jahre. Die damals beantragte Generation von Windrädern ist bereits überholt.