Lavafluss nach Vulkanausbruch in Island schwächer

Die sichtbare Aktivität am Krater des Vulkans Fagradalsfjall nahm in den vergangenen vier Tagen allmählich ab, am Sonntagmorgen war nur noch ein schmaler Lavafluss zu sehen. Auch das für einen Vulkanausbruch typische leichte Beben war nicht mehr messbar. Dennoch rät die isländische Wetterbehörde IMO weiter zu Vorsicht, da noch nicht von einem endgültigen Stopp der vulkanischen Aktivität im Tal von Meradalir ausgegangen werden könne. „Es besteht weiterhin das Risiko eines Ausbruchs“, hieß es.