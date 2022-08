Austrias Djuricin: „Hatte keine einfache Zeit“

Duell mit Molde

In der Liga kam die Dutt-Elf mit zwei Punkten auf dem Konto noch gar nicht in Fahrt, im Europacup steht am Donnerstag aber das so wichtige Millionen-Endspiel gegen den norwegischen Tabellenführer Molde FK auf dem Programm. „Das ist für uns alle vom Kopf her, sportlich und wirtschaftlich so wichtig“, sagte der Deutsche. Nach dem überraschenden 1:0 im Hinspiel liegt der „absolute Fokus“ nun auf dem Rückspiel, es gehe jetzt nur um die 90 Minuten, „um diesen Vorsprung in die Gruppenphase reinzubringen“.