„Gemeinheit!“ Djuricin schimpft über Austria-Rasen

„Ums Tor gebettelt“

Die Violetten mussten sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Klagenfurter mit einem Remis begnügen. „Wir haben dann auch ein bisschen gebettelt ums Tor, aber wenn der Platz so ist, dann ist es extrem schwer. Wir haben es nicht gut gemacht, aber wenn jeder Ball fifty-fifty ist, ist es ein bisschen schwierig“, so Djuricin.