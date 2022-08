Wolfsberger AC gegen Austria Wien - ab 17 Uhr LIVE

Während der Wolfsberger AC den Schwung aus dem Europacup für den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga nutzen will, plant die angeschlagene Wiener Austria im Kellerduell, endlich die „Rote Laterne“ abzugeben. Am Sonntag (17 Uhr) hoffen die beiden Europacup-Fighter im Duell Vorletzter gegen Letzter in der Lavanttal-Arena auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis in der Liga. Mit sportkrone.at sind Sie HIER im Live-Ticker hautnah mit dabei!