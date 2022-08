Sind die Einsatzkräfte gut genug aufgestellt?

Gestern tobte eines der heftigsten Unwetter durch den Süden von Österreich und forderte gleich fünf Todesopfer. Enorme Zerstörungen, Stromausfall sowie Ausfälle im Zugverkehr sind heute das Ergebnis von starken Sturmböen von über 120 km/h. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz beschäftigt, vor allem mit umgefallenen Bäumen. Welche Eindrücke haben Sie von dem Unwetter? Sind die Einsatzkräfte in Ihrem Ort gut aufgestellt? Teilen Sie es gerne in den Kommentaren!