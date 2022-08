Neue Masche: „Betrüger rufen ältere Menschen an“

„Sollten Sie so einen Anruf erhalten, alarmieren Sie sofort die Polizei“, appelliert das Landeskriminalamt Kärnten. In den letzten Tagen und vor allem am Donnerstag kam es zu mehreren solcher versuchten Betrugshandlungen. „Vorrangig werden ältere Menschen im ländlichen Bereich und im Bezirk Klagenfurt angerufen“, so die Polizei.