US Open schütten dieses Jahr Rekordpreisgeld aus

Die US Open der Tennisprofis schütten in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld in Höhe von mehr als 60 Millionen US-Dollar (rund 58,95 Mio. Euro) an die teilnehmenden Sportler aus. Das gaben die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres (29. August bis 11. September) am Donnerstag bekannt.