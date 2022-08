Wind sorgte für Turbulenzen - Österreicher draußen

Lotfi verzichtet am Samstag auf den 3-m-Bewerb und bestreitet am Freitag noch gemeinsam mit Anton Knoll den 10-m-Synchron-Bewerb. Dort stehen beide bereits direkt im Finale und hoffen auf eine Top-5-Platzierung. Hart peilt am Samstag unterdessen das Finale an. „Aber bei einem Außenwettkampf kann viel passieren, wie man auch heute mit dem Wind gesehen hat.“