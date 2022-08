Quintana: Vuelta-Absage nach Tour-Disqualifikation

Quintana bestritt die Einnahme und will die Disqualifikation anfechten. „Mir ist die Verwendung dieser Substanz überhaupt nicht bewusst, und ich bestreite, sie jemals während meiner Karriere verwendet zu haben“, wurde er in einer Stellungnahme in kolumbianischen Medien zitiert. In zwei getrockneten Blutproben des Radprofis vom 8. und 13. Juli wurde das Opiat Tramadol nachgewiesen. Hierbei handelt es sich laut Radsport-Weltverband UCI nicht um ein Dopingvergehen, aber um einen Verstoß gegen die medizinischen Regeln des Verbandes. Tramadol ist seit dem 1. März aufgrund seiner Nebenwirkungen von der UCI verboten, steht jedoch nicht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Dopingagentur WADA. Daher wird Quintana auch nicht gesperrt.