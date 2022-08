Acht Hausdurchsuchungen: Wacker im Justiz-Visier

Hausdurchsuchungen an acht Standorten

Die Ermittlungen würden sich aktuell noch gegen mehrere (ehemalige) Verantwortliche und Funktionsträger richten, hieß es weiter. „Am Donnerstag wurden zeitgleich an acht verschiedenen Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt, um Unterlagen und Datenträger sicherzustellen“, so die Staatsanwaltschaft.