Versuchen Sie, privat Wasser zu sparen?

Die heißeste Jahreszeit und die aktuell in Europa vorherrschende Dürre sind ein guter Anlass, über das kostbare Nass im Garten nachzudenken. Aber nicht nur dort! Denn mancherorts kommt es momentan zu Wasserknappheit. Dabei kann man in vielen Lebensbereichen durch relativ einfache Maßnahmen Wasser sparen, beispielsweise mit einem Sparduschkopf. Wie halten Sie es damit? Haben Sie Tipps, die die verwendeten Wassermengen im Haushalt oder Garten reduzieren können? Teilen Sie diese in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Meinung und Anregungen.