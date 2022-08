Prozess: Mensdorff-Pouilly und die Papiermengen

„Ne bis in idem“ ist das Verbot der Mehrfachbestrafung. Man darf wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft werden. Eine Wiederaufnahme ist nur möglich, wenn neue Tatsachen vorlägen. Geregelt ist dies im 7. Zusatzprotokoll, Artikel 4, der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK. In Österreich hat die Bestimmung Verfassungsrang. Pikanterweise ergingen die meisten Urteile zu diesem Artikel in österreichischen Fällen. Deshalb wird er bei heimischen Gerichten auch der „verflixte Siebente“ genannt ...