Lobbyist steht wieder wegen Geldwäsche vor Gericht

Unklar, wo Geld gelandet ist

Davon landeten zwei Millionen Euro unter dem Zahlungszweck „Vergütung“ auf dem Konto einer in Wien etablierten Gesellschaft, auf die Mensdorff-Pouilly Einfluss haben soll. 300.000 Euro gingen im April 2006 als „Darlehensrückzahlung“ an eine Gesellschaft in Budapest. Die restlichen 1,7 Millionen Euro soll der Angeklagte persönlich entgegengenommen haben. Wo das Geld letztlich landete, konnte die WKStA bisher nicht klären. Er soll es an Dritte weitergegeben haben, heißt es im Strafantrag, wobei die Zwecke ebenfalls noch unklar sind.