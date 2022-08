Verlängertes Wochenende endete mit hohem Blutzoll

Weiterer Fall in Wien-Favoriten

Auch an Wiens Stadtgrenze kam es Sonntagabend zu einem schrecklichen Unfall. Ein 29-Jähriger kam auf der Klederinger Straße in Favoriten ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Mit zu hohem Tempo räumte der schwarze BMW mit Wiener Kennzeichen erst eine Tafel auf einer Verkehrsinsel ab und krachte danach frontal in einen Baum.