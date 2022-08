Wegen Elfer: Mbappe checkt Messi - der ist baff

Die 43. Minute in der Ligue-1-Partie zwischen PSG und Montpellier. Die Hausherren führen mit 1:0, jetzt bekommen sie einen Elfmeter zugesprochen. Edelzangler Neymar schnappt sich den Ball und will schießen. Sehr zum Missfallen seines Kollegen Kylian Mbappe, der unübersehbar auch schießen will und es Neymar auch sagt - obwohl er 20 Minuten zuvor einen Elfmeter verschossen hat. Brisant: Auf dem Weg zum Ball kreuzt sich Mbappes Weg mit Messis. Ersterer würdigt Zweiteren keines Blickes, checkt ihn sogar leicht. Während Mbappe keine Miene verzieht, scheint Messi dezent baff zu sein. Stimmt schon, jeder Trainer wünscht sich wohl viele Spieler, die den Elfmeter schießen wollen - andererseits ist die Twitteria geradezu empört ob Mbappes „Respektlosigkeit“ Messi gegenüber.