Mbappe freut‘s nicht mehr - und hört auf zu laufen

Eine „toxische Attitüde“ attestiert manch Twitter-User Kylian Mbappe. Und tatsächlich mutet es nicht eben wie ein Kapitel aus dem Mannschaftssport-Lehrbuch an, was dem PSG-Megastar derzeit via Twitter-Schnipsel um die Ohren fliegt. Weil er den Pass nicht bekommt, hört er einfach auf zu laufen und bleibt stehen.