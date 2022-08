Eine Hundertstel! Sprinterin Lindner im Riesenpech

„Aber das ist kein Drama, ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden“, sagte die Niederösterreicher, die als eine der Letzten überhaupt noch in das 100-m-Feld für die EM gerutscht war. Mit ihren 11,58 hat sie zahlreiche andere Läuferinnen, die in der Entry-List vor ihr lagen, hinter sich gelassen. Das Hauptmerkmal liegt für Leni Lindner bei diesen Titelkämpfen ohnehin auf der 4 x 100-m-Staffel. Dort ist Österreich am Freitag in den Vorläufen am Start.