„So etwas möchten wir wirklich nie mehr erleben“

Ohne Strom und Fließwasser ausgeharrt

Um zum Haus zu gelangen, mussten sie knietief durchs Wasser waten. „Die Strömung war aber so gefährlich, dass ich meine Töchter getragen habe“, sagt Franz. Der Keller stand komplett unter Wasser, aus dem Erdgeschoß konnte die Familie dank sofortigen Pumpeneinsatzes noch Habseligkeiten in den 1. Stock retten. Dort harrte die Familie viele Tage gemeinsam mit der Oma, deren Haus in Mitterkirchen 1,6 Meter hoch überflutet war, ohne Strom und Fließwasser aus. „Frustrierend war, als am 13. August die zweite Flutwelle gekommen ist.“