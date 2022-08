„Hohe Brauereidichte ist sicher ein Vorteil“

Weitere Besuche im Land ob der Enns geplant

Gar nicht düster sieht es um das Erreichen der 6000 nötigen Unterschriften aus, wenn man dem 35-Jährigen glaubt: „Wo ich hinkomme, ist der Zuspruch enorm. Dass es hier in Oberösterreich auch so ist, liegt wohl daran, dass hier eine hohe Brauereidichte herrscht und ich da mit Sicherheit einen Vorteil habe.“ Auch sonst kommt Wlazny gerne nach Oberösterreich. Erst kürzlich war er etwa beim Sbäm-Fest in der Tabakfabrik. Im Dezember gastiert er mit seinem Kabarett „Gschichtldrucker“ im Posthof.