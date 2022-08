Männliches Robben-Baby erblickt Licht der Welt

Freudige Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Bereits am 15. Juli ist ein männliches Robben-Baby zur Welt gekommen. In den ersten acht Monaten wird es noch von der Mutter gesäugt, erst dann stehen auch für den Kleinen verschiedene Meeresfische wie Heringe, Makrelen oder Sprotten am Speiseplan. Besucher können ab sofort das Jungtier beim Fressen, Spielen und Schwimmen beobachten.