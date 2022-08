Erdogan führt jetzt russisches Zahlungssystem ein

Russen als Tourismusmotor?

In erster Linie dürfte sich die Nutzung des russischen Zahlungssystems positiv auf den für die Türkei so wichtigen Tourismus auswirken. Die türkische Tourismus-Branche, in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie getroffen von ausgebliebenen Besuchern, hatte für dieses Jahr auf eine kräftige Erholung gehofft. Die meisten ausländischen Touristen kommen dabei aus Russland - im vergangenen Jahr waren es immerhin rund 4,7 Millionen.