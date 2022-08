Aufregung um Porno-Postings während Gemeinderat

ÖVP wirft Liste Alleingang vor

Laut Ortschef Johann Mitterlehner hätten sich alle Fraktionen auf eine professionelle Vorbereitung zur Übertragung geeinigt. „Wenn sich die neue Amtsleiterin eingearbeitet hat, werden wir gemeinsam dieses Vorhaben auch umsetzen. Wir werden uns an Gemeinden anhängen, die schon Sitzungen in bester Qualität und ohne Pannen übertragen“, so Mitterlehner.