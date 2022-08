Terror-Kämpfer (36) in Oberösterreich verhaftet

Zugriff in Oberösterreich

Vor zwei Monaten gelang es den „tickenden Zeitbomben“, über die berüchtigte Balkanroute via Bulgarien, Serbien und Ungarn nach Österreich zu gelangen. Doch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte die beiden Terror-Kämpfer aufgrund einer Kooperation unter anderem mit der amerikanischen Bundespolizei FBI, Europol und Interpol am Radar. Als der ältere 36-jährige Gotteskrieger mit dem Zug weiter Richtung Deutschland reisen wollte, klickten im oberösterreichischen Grenzgebiet nun die Handschellen.