Bei 36 Grad: Wohlfühloase für einen Tag

Kostenlose Attraktionen rund um das Thema „Wasser“ sollen am Freitag bei prognostizierten 36 Grad den ganzen Tag über für Abkühlung und Ferienstimmung sorgen. Die „Hetz in da Hitz“ wird vor dem Otto-Wagner-Pavillon um 14 Uhr starten. Doch schon ab Mittag wird eine spezielle, allerdings unklimatisierte Oldtimer-Straßenbahn ihre Runden rund um den Ring drehen und von 12 bis 16 Uhr kühles Wasser, Schweißbänder und andere Sommer-Goodies an die wartenden Fahrgäste an den Haltestellen verteilen. Bei den tropischen Temperaturen dringend nötig.