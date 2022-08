Bundesheer birgt über 13,5 Tonnen Kriegsmaterial

Meisten Bergungen in Niederösterreich

Mit 253 der über 515 Bergungen werden die meisten Relikte in Niederösterreich gefunden. In der Steiermark musste 62 Mal ausgerückt werden, in Salzburg 58 Mal. 42 Einsätze gab es im Burgendland, 39 in Wien. Kärnten und Tirol folgen mit 32 und 14 Entschärfungen. Schlusslicht sind Salzburg mit elf und Vorarlberg mit vier Funden.