Kickt ÖFB-Keeper Lindner bald mit Mario Balotelli?

„Wenn sich die beiden Klubs einig wären, würde der Transfer von Mario Balotelli zum FC Sion klappen“, wird Sion-Präsident Christian Constantin zitiert. Denn in Sachen Gehalt scheint die Sache schon klar zu sein. „Ja, auch der wirtschaftliche Teil ist geregel“, so der Klub-Boss. Es geht also um die Ablöse!