SKN-Kapitän Ramsebner : „Negativphase tat gut“

Amtssprache Englisch

Obwohl der Oberösterreicher 185 Spiele in der höchsten Spielklasse in den Beinen hat, ist für ihn die hohe Anzahl an Legionären im Kader Neuland. Elf an der Zahl aus neun Ländern, „das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Jede Herkunft hat ihre Eigenheiten, die es zu akzeptieren gilt. Aber es ist keiner bei uns isoliert.“ Kone und Monzialo etwa sprechen Englisch und Französisch, fungieren als Dolmetscher. Es ist keine Seltenheit, dass das Trainerduo Helm/Pogatetz seine Einheiten in englischer Sprache leitet . . .